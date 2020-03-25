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Контрабанду леса на 1,2 млн рублей обнаружили в Алтайском крае

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Из Алтайского края 59-летний иностранец вывез лесоматериалы на сумму более 1,2 млн рублей. Контрабандист летом прошлого года договорился с местными предпринимателями, чтобы сделать подложные документы для перевозки древесины, рассказали в УТ МВД России по СФО.

Мужчина приобретал срубленные деревья хвойных пород, сообщал пособникам дату отправления груза и номера регистрационных знаков транспортных средств. Таким образом он поступил не менее семи раз. Теперь иностранцу грозит семь лет лишения свободы, пишет altapress.ru. Контрабанду пресекли сотрудники Алтайского линейного управления МВД России, краевого управления ФСБ, Алтайской таможни и пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее в Иркутской области было возбуждено четыре уголовных дела по факту контрабанды леса. Фигурантами по ним проходят руководители одной из коммерческих организаций. С июня по сентябрь 2019 года через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС были перемещены лесоматериалы. Объем древесины составил 1,8 тыс. кубометров, сумма — более 4 млн рублей.

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