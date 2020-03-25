Мертвого младенца в пакете нашли в Подмосковье

В подмосковном городе Электростали в лесополосе обнаружено тело новорожденного ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет. Об этом в среду, 25 марта, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, его личность и личность его матери. Следовали проводят проверку.

«По данному факту следственным отделом по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

23 марта в Красноярском крае недалеко от реки Енисей было найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете. Следователи инициировали проверку по данному факту, пишет «Газета.ру».