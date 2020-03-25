Домогаров заявил о разрыве отношений со МХАТ имени Горького

Актер Александр Домогаров заявил, что больше не будет сотрудничать с МХАТ имени Горького, поскольку с ними поступили некрасиво. Также он назвал место недавней работы «лжетеатром».

На своей странице в Facebook артист опубликовал сообщение: «Всех юристов по театру прошу со мной связаться. Несправедливость во МХАТ имени Горького».

Домогаров рассказал порталу Starhit, что прекратил общение с руководством театра и его финансовым директором. Актер потребовал извинений, подчеркнув при этом, что больше в МХАТ всё равно работать не будет. При этом он не уточнил, в чем причина конфликта, сообщает телеканал «360».

«Я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации», — заявил он.

Домогаров является приглашенным актером МХАТ имени Горького. Он играет в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Его партнерша — актриса и супруга режиссера Юлия Высоцкая, передает НСН.

По информации портала, 9–10 марта артисты с аншлагом отыграли спектакли. Следующие должны были пройти в середине апреля.

В пресс-службе театра сообщили, что никакого конфликта нет и Домогаров не говорил о прекращении сотрудничества.

20 марта сообщалось, что народный артист СССР Александр Панкратов-Черный обратился к московским врачам после неудачного падения. Актер сильно ударился грудью.