Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек. В числе жертв возгорания трое детей.

Пожар произошел в Нижнем Ломове в частном доме в Заречном переулке. Огонь полностью уничтожил одноэтажное строение. На месте наблюдалось сильное задымление. После ликвидации пожара на месте были обнаружены три погибшие девочки. Две младших были близнецами. Также в результате пожара погибли женщины 34 и 37 лет и мужчины 36 и 37 лет. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте пожара работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета.