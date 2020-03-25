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Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек. В числе жертв возгорания трое детей.

Пожар произошел в Нижнем Ломове в частном доме в Заречном переулке. Огонь полностью уничтожил одноэтажное строение. На месте наблюдалось сильное задымление. После ликвидации пожара на месте были обнаружены три погибшие девочки. Две младших были близнецами. Также в результате пожара погибли женщины 34 и 37 лет и мужчины 36 и 37 лет. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте пожара работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета.

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