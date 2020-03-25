Прямой эфир
Сюжет:

Курс доллара снизился на один рубль

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара со сроком расчетов «завтра» снизился на 1,06 рубля и составил 77,7928 рубля. Об этом 25 марта свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На данный момент минимальная цена 77,5325 рубля, максимальная — 78,28 рубля. Последняя сделка была совершена по курсу 77,605 рубля за доллар.

Неправильный курс: купить доллар — на 10 рублей дороже, чем продать
Спреды на сделки с валютой достигают двузначных значений, однако власти не планируют их регулировать

В то же время курс евро со сроком расчетов «завтра» по сравнению с уровнем, сформировавшимся в ходе предыдущих торгов, понизился на 1,32 рубля — до 84,0884 рубля.

Ранее 25 марта сообщалось, что при открытии торгов доллар упал на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля, таким образом, российская валюта укрепилась к бивалютной корзине.

Накануне, 24 марта, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» на торгах Мосбиржи упал на 2,03 рубля до отметки 78,84 рубля. Средневзвешенный курс европейской валюты составил 85,41 рубля, это на 1,53 рубля ниже уровня, который сформировался к этому времени накануне.

Кроме того, в тот же день американские биржи закрылись с резким ростом — их индексы подскочили на 8–11% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об открытии страны к апрелю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курс доллара снизился на два рубля
Торги на Мосбирже открылись ростом рубля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020