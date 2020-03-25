Курс доллара снизился на один рубль

Курс доллара со сроком расчетов «завтра» снизился на 1,06 рубля и составил 77,7928 рубля. Об этом 25 марта свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На данный момент минимальная цена 77,5325 рубля, максимальная — 78,28 рубля. Последняя сделка была совершена по курсу 77,605 рубля за доллар.

В то же время курс евро со сроком расчетов «завтра» по сравнению с уровнем, сформировавшимся в ходе предыдущих торгов, понизился на 1,32 рубля — до 84,0884 рубля.

Ранее 25 марта сообщалось, что при открытии торгов доллар упал на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля, таким образом, российская валюта укрепилась к бивалютной корзине.

Накануне, 24 марта, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» на торгах Мосбиржи упал на 2,03 рубля до отметки 78,84 рубля. Средневзвешенный курс европейской валюты составил 85,41 рубля, это на 1,53 рубля ниже уровня, который сформировался к этому времени накануне.

Кроме того, в тот же день американские биржи закрылись с резким ростом — их индексы подскочили на 8–11% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об открытии страны к апрелю.