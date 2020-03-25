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Старый завод в Тюмени может возобновить работу

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В Тюмени планируют восстановить старый завод «Электрон», ранее признанный несостоятельным. Таким образом предприятие сможет выплатить свои долги кредиторам. С этим предложением выступил управляющий Анатолий Ний.

Идея изложена в «Плане внешнего управления», которое имеется в распоряжении ИА «Ура.ру». Согласно нему, имеющуюся задолженность в размере 197,6 млн рублей выплатят в течение полутора лет.

За один год «Электрон» сможет получить 27,1 млн рублей чистой прибыли. Доход от сдачи помещений в аренду доход составит еще 11,4 млн рублей, а реализация незадействованного оборудования позволит получить 129 млн рублей.

Возобновить производство планируется по ключевым продуктам завода.

Предприятие было признано банкротом в августе 2019 года. По данным ИА «Ура.ру», причиной стала неграмотная работа его топ-менеджеров.

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