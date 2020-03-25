Эксперт оценила идею освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ из-за COVID-19

Если и освобождать россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантинных мер из-за коронавируса, то делать это нужно за счет государства и адресно, рассказала «Известиям» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Ранее 25 марта сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

«Если все переложить на компании, они или обанкротятся, или качество услуг тех же самых граждан резко ухудшится. Это будет не очень хорошая мера поддержки. Поэтому здесь должна идти речь о мерах господдержки. В том числе у нас есть стабилизационный фонд, фонд национального благосостояния», — сказала Разворотнева.

Она отметила, что на сегодняшний день задолженность по оплате услуг ЖКХ превышает один трлн рублей. В случае массового банкротства управляющих компаний в первую очередь упадет качество услуг, сказала эксперт.

«У нас и так много домов, которые фактически являются брошенными, ими никто не хочет заниматься в силу того, что сборы от этих домов недостаточны для того, чтобы покрыть расходы. Это приводит к тому, что дома не готовятся должным образом к зиме, зимой начинает обрывать сети, не проводится своевременный ремонт, дома быстро ветшают», — добавила исполнительный директор.

По ее словам, мера господдержки должна быть адресной и затронуть тех людей, которые столкнулись с сокращениями и с падением доходов, но не касаться всех, кто оказался на удаленке.

Ранее, 24 марта, в Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.