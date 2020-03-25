Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт оценила идею освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ из-за COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если и освобождать россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантинных мер из-за коронавируса, то делать это нужно за счет государства и адресно, рассказала «Известиям» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Ранее 25 марта сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Халатное отношение: треть россиян жалуется на трудности работы из дома
Сотрудники на «удаленке» скучают по офисной мебели и технике

«Если все переложить на компании, они или обанкротятся, или качество услуг тех же самых граждан резко ухудшится. Это будет не очень хорошая мера поддержки. Поэтому здесь должна идти речь о мерах господдержки. В том числе у нас есть стабилизационный фонд, фонд национального благосостояния», — сказала Разворотнева.

Она отметила, что на сегодняшний день задолженность по оплате услуг ЖКХ превышает один трлн рублей. В случае массового банкротства управляющих компаний в первую очередь упадет качество услуг, сказала эксперт.

«У нас и так много домов, которые фактически являются брошенными, ими никто не хочет заниматься в силу того, что сборы от этих домов недостаточны для того, чтобы покрыть расходы. Это приводит к тому, что дома не готовятся должным образом к зиме, зимой начинает обрывать сети, не проводится своевременный ремонт, дома быстро ветшают», — добавила исполнительный директор.

По ее словам, мера господдержки должна быть адресной и затронуть тех людей, которые столкнулись с сокращениями и с падением доходов, но не касаться всех, кто оказался на удаленке.

Ранее, 24 марта, в Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Костин сравнил влияние коронавируса и цен на нефть на экономику России
В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020