Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области за неделю выросла на 23%

В Челябинской области за неделю выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Число пациентов увеличилось на 23%.

По словам первого заместителя губернатора региона Ирины Гехт, ситуация с заболеваемостью остается напряженной. На данный момент медики фиксируют вторую волну заболеваемости, которая началась с наступлением потепления. Об этом сообщает 1obl.ru.

Эпидемический порог превышен в семи муниципалитетах. Всего зарегистрировано более 34 тыс. случаев ОРВИ. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах.

Ранее всплеск заболеваемости в регионе был зафиксирован в феврале. Карантин для школьников продляли три раза.