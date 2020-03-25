Четыре детских сада закрыли на карантин из-за ОРВИ в Иркутске

В Иркутском районе на карантин закрыли четыре детских сада. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, временно не работают детские сады №1 и №4 в Хомутово, Уриковский детский сад комбинированного вида и его филиалы в деревне Грановщина. До конца месяца продлится карантин в младшей и старшей группах начальной школы-детского сада в деревне Черемушки.

Агентство напоминает, что в Иркутской области с начала эпидемического сезона гриппом заболели 686 человек, в том числе 438 детей. На прошлой неделе в регионе зафиксировали 21,707 тыс. случаев заболевания ОРВИ. За медицинской помощью обратились 1,558 тыс. детей.