Два пенсионера погибли при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области два человека погибли в результате пожара в частном доме. Огонь охватил площадь около 80 кв. м.

Пожар произошел в хуторе Россошь в Кашарском районе. По данным МЧС, на улице Молодежной загорелся частный дом. В тушении пожара принимали участие девять человек и четыре единицы техники. Справиться с возгоранием удалось менее чем за полчаса.

После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух пенсионеров, сообщает RostovGazeta. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в пожаре в Пензенской области утром 25 марта погибли семь человек.