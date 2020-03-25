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В Госдуме оценили предложение отменить коммунальные платежи на время карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в среду, 25 марта, прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.

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По словам депутата, по уровню доходов граждане России абсолютно разные и всех поголовно освобождать от уплаты коммунальных платежей нецелесообразно.

«Если мы сегодня прекратим платить за жилищно-коммунальные услуги, то предприятия, в том числе региональные, окажутся без финансовых средств. И, как снежный ком, люди, работающие в отрасли, останутся без заработной платы, без доходов. И отрасль останется без доходов», — цитирует Качкаева RT.

Также парламентарий отметил, что вместо этого стоит рассмотреть возможность снижения планки субсидирования.

«Возможно, стоит снизить планку: не 22%, а больше 10%. В Москве, например, предельный объем трат на ЖКХ 5%. То есть если ты тратишь на жилищно-коммунальные услуги больше, чем 5% семейного дохода, то ты получаешь субсидии от правительства Москвы», — добавил он.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантинных мер в связи с распространением коронавируса, сообщает НСН. По его словам, на карантине возникают дополнительные издержки из-за повышенных счетов за коммунальные услуги.

Корона

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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