Японские журавли прилетели на Курилы

Японские журавли прилетели на остров Кунашир. На этом острове гнездятся пять пар этих птиц. Еще три-четыре пары встречаются на островах Малой Курильской гряды в заказнике «Малые Курилы».

Прибытие японских журавлей говорит о наступлении фенологического подсезона «Предвесенье». Обычно они прилетают в марте – начале апреля. Конкретные даты прилета зависят от погодных условий, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу заповедника «Курильский».

В этом году первую пару японских журавлей сотрудники заповедника встретили 12 марта на реке Серноводке. Позже, 16 марта, еще одну пару видели в районе озера Алигер. А 19 марта во время орнитологических учетов на полуострове Весловском госинспекторы заметили самку японского журавля по кличке Белая с партнером.

Как поясняет агентство, на Белой, которая была окольцована в мае 2017 года, установлен GPS-GSM-логгер. Благодаря ему уже три года орнитологи могут постоянно отслеживать перемещение птицы. В 2018 году был окольцован птенец Белой, который получил имя Грин. Его не раз встречали на острове Хоккайдо с группой других журавлей.

Специалисты заповедника отслеживают ситуацию с гнездованием японских журавлей на южных Курилах. Особое внимание уделяется охране гнезд в весенне-летний период. Пока успешность размножения японских журавлей низкая.

2020 год объявлен Всемирным годом журавля. К акции, организованной Международным фондом охраны журавлей и Рабочей группой по журавлям Евразии, присоединился Всемирный фонд дикой природы (WWF). Союзом охраны птиц России серый журавль выбран птицей 2020 года в России.