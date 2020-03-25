Матвиенко потребовала возвращать деньги за сданные из-за COVID-19 авиабилеты

Авиакомпании должны возвращать клиентам деньги за билеты, сданные из-за вспышки коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента 25 марта.

Сенатор подчеркнула, что путешественники отказываются от поездок не по своей вине, поэтому должны иметь право получить свои средства в полном объеме.

«В то же время авиакомпании находятся сейчас в очень тяжелом экономическом положении и государство сейчас рассматривает вопрос поддержки авиационной отрасли в связи с коронавирусом», — цитирует ее «Интерфакс».

Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило узаконить чрезвычайную ситуацию в стране прилета в качестве причины возврата полной стоимости авиабилета. Как писали «Известия», инициатива уже направлена в Минтранс и Госдуму. Такая мера позволит снизить денежные потери путешественников, но в то же время поставит авиакомпании под угрозу разорения.

Росавиация уже допустила банкротство ряда перевозчиков из-за ситуации с COVID-19. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заверял, что власти окажут поддержку всем отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска, в первую очередь — авиаперевозчикам и сфере туризма. В частности, планируется прямое субсидирование убытков и недопущение свертывания открытых кредитных линий банков.

Так, власти уже утвердили отсрочку по налогам и страховым взносам для этих сфер. Источник «Известий», близкий к правительству, полагает, что это может обойтись бюджету в 50 млрд рублей за первый квартал. Кроме того, были вдвое снижены аэронавигационные сборы до октября.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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