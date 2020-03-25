Торги на Мосбирже открылись падением курса доллара

Доллар упал при открытии торгов на Московской бирже в среду, 25 марта, на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля, таким образом российская валюта укрепилась к бивалютной корзине.

Евро, наоборот, вырос на 5 копеек — до 84,53 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 5,59 копейки к уровню закрытия вторника — до 81,01 рубля.

Действующий официальный курс американской валюты по данным Центробанка на 25 марта составляет 78,85 рубля, а евро — 85,4 рубля.

Накануне, 24 марта, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» на торгах Мосбиржи упал на 2,03 рубля до отметки 78,84 рубля. Средневзвешенный курс европейской валюты составил 85,41 рубля, это на 1,53 рубля ниже уровня, который сформировался к этому времени накануне.

Кроме того, в тот же день американские биржи закрылись с резким ростом — их индексы подскочили на 8–11% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об открытии страны к апрелю.

Также на настроение игроков повлияло ожидание одобрения конгрессом США дополнительных мер поддержки экономики в условияx пандемии коронавирусa.