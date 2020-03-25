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Рекорды максимальной суточной температуры могут быть побиты в ЕАО

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25 марта в ЕАО на некоторых метеостанциях могут быть побиты рекорды максимальной суточной температуры. Из-за поступления хорошо прогретых воздушных масс с территории Китая температурный фон на юге области повысится 26 марта днем до +13 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до –5 градусов.

Однако погода начнет меняться с 26 марта. С запада будет смещаться холодный фронт западного циклона, и к вечеру четверга в регион придут осадки, дождь, переходящий в снег, усиление ветра до 20 м/с и резкое похолодание.

К концу недели в ЕАО ночные температуры опустятся до –9 градусов, днем столбики термометров не будут подниматься выше +5 градусов. Впрочем, похолодание не будет затяжным, и уже к воскресенью температура пойдет вверх, а комфортная температура без осадков и ветра вернется, пишет ИА EAOMedia.

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