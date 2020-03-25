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Ледоход на реках Хабаровского края начнется раньше обычных сроков

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В Хабаровский край пришла очередная волна потепления. Синоптики Дальневосточного гидрометцентра прогнозируют установление термометра на плюсовых отметках уже в ближайшие дни. Это ускорит таяние льдов на реках. Уже сейчас структура ледяного покрова изменилась и стала более хрупкой.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по краю, за последние судки в регионе стало еще на один зимник меньше. Сейчас действуют 33 разрешенных места проезда и прохода по льду. Спасатели, волонтеры и инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды у водоемов. Однако в марте произошло несколько инцидентов на водоемах, в том числе связанных с гибелью людей.

Опасный ледовый период продлится до начала мая. Спасатели призывают местных жителей отложить до следующей зимы все походы и выезды на лед. Родителям рекомендуют позаботиться о безопасности детей и исключить их прогулки вблизи водоемов.

В Хабаровском крае действуют 154 оперативные группы, которые следят за ситуацией на реках. Они будут обеспечивать безаварийный пропуск воды, когда сойдет лед.

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