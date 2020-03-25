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Выброшенную штормом вагонетку выставили в музее в Калининграде

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В Музее янтаря в Калининграде выставили вагонетку, которую выбросило штормом на пляж. По предварительным данным, она использовалась в начале XX века.

Вагонетку обнаружили на пляже после шторма в поселке Донском. Местные жители сообщили о находке в музей, после чего вагонетка была доставлена в Калининград. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Сотрудники Музея янтаря считают, что вагонетка использовалась в горных разработках для транспортировки породы, содержащей янтарь. Сейчас находка размещена во внутреннем дворике музея. В дальнейшем вагонетку отреставрируют, после чего для нее подберут место в экспозиции.

Ранее сообщалось, что в Севастополе при археологической разведке был обнаружен «пещерный город». Найденные захоронения возникали начиная с эллинистического (IV–III вв. до н.э.) и заканчивая позднеримским временем (III–IV вв. н.э.).

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