Пешеходный мост восстановили под Биробиджаном

Под Биробиджаном в поселке имени Лукашова восстановили пешеходный мост. Это было сделано после обращения местных жителей и представителей городской думы к градоначальнику Александру Головатому.

Как выяснилось, переправа находится в удручающем состоянии. Головатый поставил задачу привести мост в надлежащий вид. После этого управление ЖКХ мэрии определило подрядчика и объем работ.

По словам главы городской администрации, которые приводит ИА EAOMedia, специалисты полностью заменили настил, местами уже прогнивший, оборудовали сходы и восстановили утраченные ограждения.

В начале марта в Биробиджане начались работы по приведению улиц города в надлежащее состояние. Власти попросили автовладельцев не оставлять машины на длительное время на обочинах дорог.