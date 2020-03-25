Парки в Ельце закрыли на карантин

В Ельце (Липецкая область) на карантин закрыли городской и детский парки. Мера принята в целях профилактики коронавирусной инфекции.

На воротах парка вывесили объявление. Оно гласит, что территория закрыта до особого распоряжения, пишет LipetskMedia.

10 марта глава Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Также в регионе принимают дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции из-за заболевших жителей, которые вернулись из Италии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 423 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек.