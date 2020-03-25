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В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.

«Александр Усс провел видеоселектор с главами районов края, посвященный мерам по предупреждению в крае распространения коронавирусной инфекции. Основные поручения губернатора: принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — говорится в сообщении.

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Поручения также включают в себя рекомендации по самоизоляции пожилых и людей с хроническими заболеваниями, мерах поддержки предпринимателей, переводе на дистанционную работу сотрудников, предотвращении распространения дезинформации.

Накануне, 24 марта, стало известно, что всего в разных субъектах Красноярского края зарегистрировали шесть случаев коронавируса. Все заразившиеся недавно прибыли из Германии, Австрии и Испании.

В тот же день Усс заявил, что трое из шести заразившихся этой инфекцией выздоровели и их скоро выпишут из больницы. Еще трое остаются в больнице. Все пациенты ранее приехали в краевой центр из Европы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Корона

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