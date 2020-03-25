Продавца несуществующих запчастей задержали в Челябинской области

Сотрудники полиции задержали жителя Челябинской области по подозрению в мошенничестве. Мужчина получил деньги за автозапчасти, но так и не выслал их покупателю.

В 2019 году в полицию Ишима (Тюменская область) обратился мужчина. По его словам, он нашел сайт с нужными автозапчастями, связался с продавцом и перевел ему 65 тыс. рублей. Когда мужчина вновь попробовал позвонить второму участнику сделки, номер оказался выключен. Связаться с продавцом так и не удалось, товар жителю Ишима также не выслали, пишет Megatyumen.ru.

Мошенника обнаружили в Челябинской области. Сотрудники правоохранительных органов двух областей задержали его.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.