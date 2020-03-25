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Депутаты Госдумы обсудят идею запрета шума в домах во время карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме готовятся к обсуждению законопроекта о запрете нарушения тишины в многоквартирных домах на время карантина. Об этом в среду, 25 марта, рассказала журналистам автор идеи, член комитета ГД по труду и социальной политике Ольга Павлова.

В документе предлагается ввести запрет на шум с 23.00 до 7.00. Если законопроект будет одобрен и принят, то соответствующие поправки будут внесены в КоАП, а в Жилищном кодексе РФ появится отдельная статья, регламентирующая данные изменения.

«Сегодня наш законопроект о реализации и сохранении «прав соседей» находится на согласовании во фракции. И мы можем дополнить его новым положением о том, что в период чрезвычайных ситуаций или режима повышенной готовности, в регионах можно было бы вводить особые режимы тишины с длительными периодами», — сказала Павлова журналистам «РИА Новости».

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Она отметила, что принятие данного законопроекта необходимо в условиях, когда в стране введены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

«Правительство и главы субъектов прилагают максимум усилий для противодействия распространения коронавирусной инфекции, в том числе путем внедрения мер домашней изоляции или удаленного режима работы. И конечно, в своих квартирах люди должны чувствовать себя спокойно и комфортно», — добавила депутат.

24 марта В Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

23 марта в Москве с инициативой запрета шума в многоквартиных домах во время карантина выступила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она отметила, что данное предложение было направлено мэру столицы Сергею Собянину.

21 марта член комитета Госдумы по охране здоровья врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, как с пользой провести время во время вынужденного карантина из-за коронавируса. Он отметил, что прежде всего, нужно установить четкий график работы и отдыха, чтобы не сбивать свой режим.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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