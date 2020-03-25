Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

Сбои в работе социальной сети Facebook в среду, 25 марта, отмечают пользователи в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои жалуются в США, Мексике, Бразилии, Чили и на Филиппинах.

Около 45% пользователей затрудняются с просмотром своей ленты, 32% не могут зайти в свою учетную запись, а 22% пожаловались на полное отключение от соцсети.

20 марта пользователи видеосервиса YouTube в России пожаловались на неполадки в его работе. С проблемами также столкнулись жители Франции, Нидерландов, Италии и Великобритании.