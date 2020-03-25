Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 марта

Днем в среду, 25 марта, воздух в Москве прогреется от семи до девяти градусов выше ноля. Ожидается сухая облачная погода, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на четверг в столице похолодает до минус двух градусов.

В Подмосковье термометры покажут от четырех до девяти градусов тепла, в ночные часы — от минус пяти до нуля градусов.

Скорость западного ветра в столичном регионе не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что метеорологическая весна придет в Россию 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. Это на два дня раньше установленного по климату Москвы. Наступление так называемой фенологической весны, когда суточная температура +5 градусов и выше, прогнозируется в последние дни месяца.