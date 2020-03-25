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Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.

Кадры их разговора опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Снимайте, совершенно не стесняясь», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он пояснил, что в телефоне всего один контакт.

«Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — добавил Песков.

Отмечается, что такие меры связаны с тем, чтобы не дезинфицировать устройство и не возвращать его.

Глава государства совершил обход в больнице во вторник, 24 марта. Он пообщался с главврачом учреждения Денисом Проценко, а также прошел в палаты, где встретился с пациентами. Во время посещения российский лидер был облачен в желтый спецкостюм, защитную маску, закрывающую всё лицо, и специальные бахилы.

Перед визитом Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.

После визита пациент больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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