На уничтоженной боевиками окраине Алеппо начались восстановительные работы

На окраине Алеппо в районе Халеб Джадиди начались восстановительные работы. Строят новые дома, ремонтируют разрушенные дороги, кладут свежий асфальт.

В этом районе больше всего пострадала система водоснабжения — сети разрушили боевики. Рабочие прокладывают новые. Горы мусора на улицах сначала проверяют саперы, а затем вывозят на свалку.

Некоторые дома восстановлению не подлежат — их снесут. Все восстановительные работы планируют закончить уже в этом году.