Жительница Екатеринбурга стала самой маленькой мамой в России
Жительница Екатеринбурга стала самой маленькой мамой в стране. Валерия Кожемяко с ростом 109 см попала в Книгу рекордов России.
Екатеринбурженка измерила рост лазерным дальномером, а представитель Книги зафиксировал это по скайпу.
Жительница Екатеринбурга стала самой маленькой мамой в стране. Валерия Кожемяко с ростом 109 см попала в Книгу рекордов России.
Екатеринбурженка измерила рост лазерным дальномером, а представитель Книги зафиксировал это по скайпу.