«Высадившаяся на Луну» девочка заставила пермские власти починить дорогу

Пермские власти отремонтируют дорогу на одной из главных городских улиц после того, как в соцсетях опубликовали пародию на высадку человека на Луну.

Видеоролик, призванный обратить внимание властей на состояние дороги, снял один из местных жителей. В роли астронавта выступила шестилетняя племянница автора, а вместо лунной поверхности был разбитый асфальт. На кадрах видно, как девочка аккуратно делает шаги по неровной поверхности, подобно космонавту. Спустя несколько секунд камера отъезжает и зритель может видеть дорогу. Она настолько разбита, что напоминает изрытую кратерами лунную поверхность.