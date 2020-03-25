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Нефть марки WTI подорожала на 5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нефть марки WTI подорожала в среду, 25 марта, на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 4:45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составляет $25,21 за баррель.

Кроме того, на 1,66% выросла стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent до $28,12 за баррель, пишет «РИА Новости».

Ранее 24 марта цена на нефть марки Brent поднялась на 3,3%, до $27,93 за баррель. Нефть марки WTI торговалась на отметке $24,17 за баррель (+3,5%).

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

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