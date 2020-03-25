Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Ливии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Ливии. Об этом со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи сообщило агентство Reuters.

Подробности о первом пациенте в сообщении центра не приводится, но, по информации агентства, сейчас он находится в одной из больниц в Триполи.

Признанное мировым сообществом правительство в Триполи на западе и конкурирующая администрация, управляющая из Бенгази на востоке, прекратили поездки за границу и пообещали ресурсы для службы здравоохранения.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 420 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 18 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть более 108 тыс. человек.