Прямой эфир
Сюжет:

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Ливии

0
Фото: REUTERS/Ayman Al-Sahili
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Ливии. Об этом со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи сообщило агентство Reuters.

Чип спешит на помощь: новые тесты повысят эффективность лечения коронавируса
Российские системы позволят предсказать возможное ухудшение состояния пациента и подобрать лекарства

Подробности о первом пациенте в сообщении центра не приводится, но, по информации агентства, сейчас он находится в одной из больниц в Триполи.

Признанное мировым сообществом правительство в Триполи на западе и конкурирующая администрация, управляющая из Бенгази на востоке, прекратили поездки за границу и пообещали ресурсы для службы здравоохранения.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 420 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 18 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть более 108 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на острове Пасхи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020