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В США от коронавируса скончался драматург Терренс Макнэлли

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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На 82-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался американский драматург Терренс Макнэлли, сообщает издание Variety.

Макнэлли умер 24 марта в больнице города Сарасота (штат Флорида). Драматург страдал хронической болезнью легких, отмечает издание.

Макнэлли родился 3 ноября 1939 года в Сент-Питерсберге (штат Флорида). Был удостоен множества престижных наград и премий. В частности, он четыре раза получал американскую премию Tony, которая присуждается за достижения в театральном искусстве, включая музыкальный театр.

В 2018 году стал членом Американской академии искусств и литературы.

В понедельник, 23 марта, от коронавируса в возрасте 93 лет скончался французский философ Люсьен Сэв. Он считался во Франции одним из ведущих представителей марксистской философии, написала газета L'Humanité.

Число людей, которые скончались от коронавируса, в США на 24 марта достигло 700 человек. Общее число инфицированных составило более 50 тыс.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

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