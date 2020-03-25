Пациенты возмущены поведением врача нарушившего карантин

В Санкт-Петербурге 32-летняя врач, сотрудник частной клиники, вернулась из Таиланда и приступила к работе с пациентами через два дня, не пройдя обязательный карантин. Сейчас следователи выясняют, оказалось ли здоровье других людей под угрозой.

РЕН ТВ опросил пациентов клиники, что они думают о поступке врача.

«Правила для всех едины. Если сказано соблюдать, то нужно соблюдать гражданскую ответственность», — отметила одна из женщин.

«Понятное дело, что мы боимся и хотим, чтобы все были здоровы — да, это безобразие», — говорит другая пациентка.

«Мы этого не знали. Что теперь бояться — мы уже сходили», — пояснил мужчина, который также посещал клинику.

В Следственном комитете РФ заявили, что доктор вернулась из отпуска 15 марта и уже 17-го вышла на службу. Была инициирована проверка.

Позже стало известно, что официальных нарушений в действиях врача не было, так как указ Роспотребнадзора об обязательной изоляции был принят 19 марта.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 418 тыс. случаев заболевания, скончались более 18 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.