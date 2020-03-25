Вирусолог спрогнозировал годовую смертность в США из-за COVID-19

Коронавирус за год может унести жизни 1,6 млн жителей США и 330 тыс. британцев. Такое мнение высказал вирусолог Джереми Россман из Кентского университета (Великобритания) на страницах издания The Conversation.

Свой прогноз специалист сделал, сравнивая COVID-19 с распространением штамма свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

«По состоянию на 22 марта мы находимся на 16-й неделе пандемии COVID-19, что примерно соответствует 8 июля 2009 года пандемии H1N1. Эти два момента времени предлагают полезное сравнение, поскольку число случаев [заражения] в США и Великобритании находилось на почти одинаковых уровнях в обеих пандемиях», — заявил Россман.

Отдельное внимание ученый обращает на репродуктивное число, отвечающее числу вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком. Для свиного гриппа 2009 года данный показатель равняется 1,5, тогда как для COVID-19 оценивается между 2,38 и 3,28.

«Даже при консервативной оценке смертности в 0,56 процента случаев и репродуктивном числе, равном 2,38, COVID-19 приведет к более чем 1,6 млн случаев смерти в США и 330 тыс. в Великобритании в течение одного года», — пишет автор.

По его словам, за это же время в США число инфицированных превысит 287 млн человек, из которых почти 11 млн понадобится госпитализация, что спровоцирует рост смертности от COVID-19 и других заболеваний.

Число людей, которые скончались от коронавируса, в США на 24 марта достигло 600 человек. Общее число инфицированных составило 49 678 человек, о чем говорят данные американского Университета Джона Хопкинса во вторник, 24 марта.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.