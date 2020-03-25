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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

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Главврач больницы в Коммунарке, где лечатся больные с коронавирусом, Денис Проценко заявил посетившему медучреждение президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий развития ситуации с COVID-19.

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Глава государства на встрече с Проценко попросил его поделиться своими соображениями об организации борьбы с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

Главврач отметил, что сейчас существует два сценария: азиатский, когда ситуация с заболеванием быстро утихает, и итальянский, когда это нарастает.

«Очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг вот этот будет всплеск большой. И Москва по этому пути и пошла, и наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных», — рассказал Проценко.

Он отметил, что у медучреждения есть возможность превратить 190 коек из 606 в реанимационные, а также поднять со складов аппараты ИВЛ.

«И все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города высоких компетенций. Эта вот та самая итальянская модель», — отметил главврач.

Он добавил, что медики будут очень рады, если ситуация пойдет по китайскому сценарию и вспышка коронавируса закончится в апреле-мае.

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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