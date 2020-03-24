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Школу с экотропой и огородом построят в подмосковных Мытищах

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Новая школа на 1,1 тыс. мест появится в Мытищах Московской области, возле деревни Погорелки. У образоватльного учреждения будут собственные экологическая тропа и плодово-ягодный питомник, передает пресс-служба регионального комитета по архитектуре и градостроительству.

Блоки начальной и средней школы разместят в форме каре с внутренним двором. На прилегающей территории обустроят стадион с полем для мини-футбола и площадкой для игры в волейбол. Там хотят создать учебно-опытную зону с плодово-ягодным питомником, экотропой и площадкой для уроков на открытом воздухе, пишет портал «Подмосковье сегодня».

В школе оборудуют пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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