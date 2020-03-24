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Автомобили властей Якутии будут возить врачей к пациентам

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Начиная с 24 марта автомобили правительства и парламента Якутии переданы в распоряжение минздрава республики и доставляют врачей на вызовы к местным жителям. Два десятка машин задействованы в работе Медицинского центра Якутска, Якутской городской больницы номер 2, Якутской городской больницы номер 3 и Поликлиники номер 1.

«В связи с новой коронавирусной инфекцией сегодня поликлиники не проводят плановые приёмы, больные вызывают врачей на дом. Вызовов много, в день бывает от 30 до более 100, потребность в машинах высокая», – сообщила ИА SakhaNews руководитель оперативного штаба министерства здравоохранения Якутии Алена Барашкова. По ее словам, врачи и водители обеспечены необходимой защитой, в том числе дезинфицирующими средствами.

Напомним, в Якутске интервалы движения общественного транспорта по будням могут увеличить и довести до графика выходного дня. Пассажиропоток снизился вдвое, поэтому перевозчики терпят убытки. Две единицы транспорта используются для перевозки подозрительных и контактировавших с инфицированными коронавирусом граждан в обсерватор.

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