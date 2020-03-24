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Автоэкспрессы начали курсировать из аэропорта Краснодара

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Из международного аэропорта Краснодара в Анапу, Геленджик и Новороссийск и обратно запустили автоэкспресс. Оформить авиационный и автобусный билет в одном заказе можно в авиакассах и самостоятельно на популярных сайтах сервисов путешествий. При этом пунктом прибытия следует указать один из городов Черноморского побережья - Анапу, Геленджик или Новороссийск.

Информация о статусе автобусных рейсов отображается на онлайн-табло в терминале внутренних авиалиний, а также озвучивается диктором, сообщают «Кубанские новости».

С 1 апреля 2020 года пассажиры аэропорта Геленджик смогут воспользоваться автоэкспрессом до Толстого мыса (отель Кемпински).

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