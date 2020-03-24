Незаконные азартные игры пресекли в Амурской области

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации азартных игр. По версии следствия, в период с октября 2019 года по март 2020 года казино работали в нежилых помещениях, расположенных в Завитинске и Новобурейском. Изъято более 10 единиц компьютерной техники.

Предполагаемый организатор заключен под стражу. В отношении двоих участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отмечает asn24.ru.

«Подследственные дали признательные показания. Двум из них предъявлено обвинение», — сообщили в амурском следственном управлении СКР. Расследование уголовного дела продолжается.