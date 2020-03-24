Краснокнижного малого лебедя заметили на озере во Владивостоке

На озеро Чан во Владивостоке прилетел лебедь. По данным экспертов, это редкий вид — малый, или тундровый, лебедь, занесенный в Красную книгу. Его появление — достаточно редкое событие для города.

«То что птица находится одна — это значит, что она отбилась от стаи, либо ранена, либо истощена. Вообще я первый раз слышу, чтобы во Владивостоке видели дикого лебедя, так как здесь негде останавливаться», — цитирует ИА PrimaMedia орнитолога Олега Бурковского.

Специалист отметил, что Приморье является местом миграции этих птиц. «Этот вид зимует в Корее, Китае и Японии, довольно часто рядом с человеком, поэтому городская среда для него привычна», — добавил Бурковский.

Малый (тундровый) лебедь обитает на территории России только в тундре европейской и азиатской части. Встречается также на островах Колгуев, Вайгач, а также на Южном острове архипелага Новая Земля. Раньше гнездился и на Кольском полуострове, теперь оттуда исчез, так же как и из других районов южной тундры — например, нет его местами на Ямале и Таймыре. Сегодня выделяют западную и восточную популяцию.