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Электроснабжение села в Приангарье восстановили спустя неделю

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Около 200 человек оставались с 17 марта без света в селе Кондратьево Тайшетского района Иркутской области. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. В настоящее время подачу электроэнергии всем потребителям восстановили.

В общей сложности в зону отключения тогда попали бытовые потребители 24 населенных пунктов (около 9 тыс. человек), сообщает ИА IrkutskMedia. К аварийно-восстановительным работам были привлечены семь бригад в составе 28 человек и восьми единиц специальной техники. Большинство объектов подключили ранее.

Как сообщалось 12 марта, в Курской области из-за кота без электричества осталось более 800 человек. В службу спасения поступило сообщение об отключении счета во Льгове. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в зону аварии попали свыше 250 жилых домов. Виновником произошедшего оказался кот. Животное забралось в трансформаторную подстанцию

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