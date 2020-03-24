В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

В Москве автомобиль водителя, нарушившего карантин, отправят на спецстоянку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 марта в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Сегодня полиция задержала водителя, который нарушил режим карантина. Теперь автомобиль отправится на спецстоянку и будет изолирован от остальных авто, а его владельцу предстоит беседа с правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

В департаменте призвали «не пренебрегать безопасностью» и оставаться дома, чтобы не подвергать опасности заражения своих родных и близких.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 398 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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