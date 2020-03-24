Роспотребнадзор рассмотрит вопрос использования косметики для дезинфекции

Роспотребнадзор и Минпромторг России до 24 марта должны проработать вопрос использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны, опубликованных на сайте кабмина во вторник.

«Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года», — говорится в документе.

Кроме того, Роспотребнадзор совместно с Миндзравом, Фондом социального страхования и регионами должен проработать вопрос использования санаторно-курортных организаций для заразившихся коронавирусом.

Ранее во вторник правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 398 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.