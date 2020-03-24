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Расселение аварийного здания отложили на 10 лет в Красноярске

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В Красноярске отложили расселение очередного аварийного жилого дома. Несмотря на то что изношенность конструкций еще три года назад достигла 91%, жильцов просят подождать еще 10 лет. Речь идет о здании по адресу улица Малиновского, 2, где сейчас проживают более 20 семей.

«Администрацией города было принято решение расселить жильцов только к 2029–2030 годам. Плюс были произведены работы по «замазыванию трещин» на фасаде здания (на сумму 1,3 млн рублей). Вот и вся забота о жителях», — написал на своей странице в соцсети депутат горсовета Семен Сендерский. Народный избранник планирует отправить запрос в прокуратуру, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Напомним, в городе Коломна Московской области до конца 2020 года планируют переселить в новые квартиры почти 500 владельцев аварийного жилья общей площадью более 9,8 тыс. кв. м. Для переселенцев строят шесть новых домов. Новостройки находятся в микрорайоне Подлипки.

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