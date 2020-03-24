В МОКе согласились перенести Олимпийские игры

Президент Международного олимпийского комитета согласился с предложением Синдзо Абэ перенести олимпийские игры. Разговор премьер-министра Японии и Томаса Баха состоялся по телефону во вторник. Игры в Токио пройдут не позднее лета следующего года. При этом название останется прежним – «Токио 2020». Также до начала соревнований в Японии останется Олимпийский огонь.