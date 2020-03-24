МПК объявил о переносе Паралимпийских игр на 2021 год

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о переносе Паралимпийских игр в Токио, запланированных на 2020 год, на 2021 год из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе комитета.

«Перенос Паралимпийских игр в Токио 2020 года в результате глобальной вспышки коронавируса является абсолютно правильным решением. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом номер один, и проведение любого спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно. Самое главное сейчас — не спорт, а сохранение человеческой жизни. Поэтому крайне важно принять все меры для того, чтобы попытаться ограничить распространение этой болезни», — заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Ранее в этот день Международный олипийский комитет (МОК) совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год, принимать их также будет Токио.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

С призывом перенести соревнования неоднократно выступал японский премьер Синдзо Абэ. Ранее в этот день он созвонился с президентом МОКа Томасом Бахом, после чего и было принято соответствующее решение. За перенос Игр ранее выступали Германия и США, Канада и Австралия и вовсе отказались от участия в текущем году.