В Петербурге служебная собака выследила ограбившего пенсионерку мужчину

В Санкт-Петербурге служебный пес по кличке Волк-Меркурий смог выследить мужчину, который ограбил 87-летнюю пенсионерку. Об этом 24 марта сообщило «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел 23 марта в полицию обратилась женщина 1955 года рождения и рассказала, что в квартиру к ее 87-летней матери проник вооруженный мужчина. Преступник украл ноутбук и 2 тыс. рублей, после чего скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника в тот же день. Им оказался бездомный мужчина. Найти его помог служебный пес, который вышел на его след в переулке Ульяны Громовой. Возбуждено уголовное дело о разбое.

4 марта сообщалось, что кинологи раскритиковали идею депутатов Якутска ввести налог на собак. Как заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в разговоре с «Известиями», ввести налог на собак в России технически невозможно, потому что в стране отсутствует общая система учета животных.