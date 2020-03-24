Эксперт объяснил увеличение заказов на готовые домашние задания

В связи с введением карантина из-за коронавируса в школах и ВУЗах по всей России учащиеся стали больше прибегать к услугам онлайн-образования, объемы продаж у таких сервисов уже выросли на 15%, но индустрия ожидает рост до 30%. Об этом во вторник, 24 марта, «Известиям» сообщил ресурс по подготовке научных материалов для учащихся Diplomers.

По словам директора по коммуникациям Diplomers Анастасии Сафонцевой, портал получает все больше заявок на выполнение рефератов, лабораторных и проверочных работ.

«В таком режиме детям намного проще заказать уже готовые домашние задания, лабораторные работы и рефераты, чтобы гарантировано получить хорошую отметку и не тратить на это время. Это связано с тем, что обеспечить контроль над выполнением таких заданий вне школы очень сложно особенно в период распространения вирусных заболеваний» — добавила она.

Кроме того, по словам Сафонцевой, также растет спрос на частных преподавателей.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.