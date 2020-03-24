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Эксперт объяснил увеличение заказов на готовые домашние задания

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В связи с введением карантина из-за коронавируса в школах и ВУЗах по всей России учащиеся стали больше прибегать к услугам онлайн-образования, объемы продаж у таких сервисов уже выросли на 15%, но индустрия ожидает рост до 30%. Об этом во вторник, 24 марта, «Известиям» сообщил ресурс по подготовке научных материалов для учащихся Diplomers.

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По словам директора по коммуникациям Diplomers Анастасии Сафонцевой, портал получает все больше заявок на выполнение рефератов, лабораторных и проверочных работ.

«В таком режиме детям намного проще заказать уже готовые домашние задания, лабораторные работы и рефераты, чтобы гарантировано получить хорошую отметку и не тратить на это время. Это связано с тем, что обеспечить контроль над выполнением таких заданий вне школы очень сложно особенно в период распространения вирусных заболеваний» — добавила она.

Кроме того, по словам Сафонцевой, также растет спрос на частных преподавателей.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.

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