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В Москве угнали машину стоимостью свыше 4 млн рублей

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Автомобиль стоимостью больше 4 млн рублей угнали на западе Москвы. Об этом 24 марта РИАМО рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел днем 23 марта в районе Кунцево. Владелец машины сообщил в полицию, что его BMW X6 угнали с парковки около дома на улице Полоцкой. Материальный ущерб составит больше 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В начале марта сообщалось, что полицейские в Москве задержали трех подозреваемых в нападении на экспедиторов и краже у них 20 т сливочного масла.

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