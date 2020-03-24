Администрация Белгорода выставила на продажу 56 автомобилей

Администрация Белгорода намерена выставить на продажу 56 служебных автомобилей. Использование такси вместо собственного транспорта позволит сократить расходы на 20%.

Закупка размещена на площадке РТС-тендер. На текущий момент пять автомобилей проданы на аукционе. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В администрации пояснили, что с продажей автомобилей отпадает необходимость оплачивать транспортные налоги, проводить техосмотр и ремонт. Использование такси вместо собственного автопарка сократит статью расходов на 20%.

Одновременно власти формируют объединенный автопарк подведомственных муниципальных учреждений. В него войдут в основном легковые автомобили и не войдут машины, используемые для спецзадач.