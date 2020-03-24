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Глава Тамбова застряла во Вьетнаме из-за коронавируса

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Фото : Администрация города Тамбов
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Глава Тамбова Наталия Макаревич находится с дочкой во Вьетнаме под наблюдением специалистов и соблюдает все меры безопасности в связи с коронавирусом. Об этом она во вторник, 24 марта, сообщила на своей странице в Facebook.

Пост в соцсети она адресовала жителям Тамбова после того, как в интернете, по ее словам, появилась информация о самоизоляции градоначальника во Вьетнаме.

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«Хочу пояснить, что вылетела во Вьетнам 16 марта, когда еще не было никаких ограничений, а через неделю всё резко изменилось. Предпринимаю все попытки вернуться в страну досрочно. Вместе с дочерью мы находимся под наблюдением специалистов в маленькой деревушке в 4,5 часа от ближайшего крупного населенного пункта, соблюдаем все меры безопасности относительно пандемии коронавируса», — говорится в посте.

По словам Макаревич, поездка во Вьетнам была важной для нее и дочери.

«К сожалению, из-за занятости нам крайне редко удается обычное человеческое общение. <...> Дорогие мои тамбовчане! Прошу вас: не верьте гадким слухам! Всегда ваша, Наталия Макаревич», — заключила она.

Ранее в этот же день Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов до 31 марта. По его данным, за неделю с 17 по 23 марта количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс. человек. Большинство путешественников возвращаются в РФ из стран Карибского бассейна, стран Юго-Восточной Азии и Турции.

На прошлой неделе стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в РФ за последнюю неделю. Россиян эвакуируют из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии, Испании и других стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.

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